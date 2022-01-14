У Києві "герой паркування" заблокував проїзд сміттєвозу: обурливі фото

У Києві в Дніпровському районі "герой паркування" заблокував вивіз сміття з двох кварталів. Зокрема, чоловік нахабно кинув своє авто не перехресті.

Про це повідомили "Київські герої парковки".

У коментарях під дописом користувачі відреагували на побачене.

"Як дуже легко залишити у навколишніх дворах сміття? Правильно - заблокувати в'їзд. Сміттєвоз не може проїхати прямо та ліворуч", - пише В'ячеслав Іванович.

Місцевий мешканець розповів, що водій припаркувався таким чином, що заблокував проїзд відразу двома дорогами.

Так, інцидент стався на вулиці Павла Тичини, 22.

Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді дві жінки влаштували розбірки через місце на парковці.

Також ми писали, що у Києві почала працювати послуга передплаченого паркування.