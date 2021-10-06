У Києві "героїня паркування" залишила без світла 16 будинків (фото)

Черговий випадок автохамства зафіксували на вулиці Анни Ахматової, 14.

Зазначається, що жінка-водій легковика Chevrolet залишила машину прямо перед спорудою, впритул до дверей електропідстанції.

Комунальники, які прибули, розвели руками, і на місце викликали поліцію, але і правоохоронці нічого не могли зробити з машиною, оскільки "Евакуатор немає причини викликати, вона не заважає проїзду автомобілів".

Також уточнюється, що водій до всього іншого поставила легковик на ручник, тому відштовхати чи відтягнути транспорт теж не вийшло.

"16 будинків без світла. Чекають поки панянка виспиться і віджене свій Chevrolet (AA3143EE)", - йдеться в публікації.

У мережі опублікували фото з місця інциденту.

У Києві через "героїню паркування" ремонтники не могли відновити подачу електрики в 16 будинків (фото: facebook.com/operativeukr)