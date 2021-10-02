У Києві "герої паркування" зайняли весь тротуар: "на пішоходів їм байдуже" (відео)

У Києві в центрі міста помітили "героїв паркування", які виїхали на тротуарну зону та перегородили пішоходам дорогу.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, інцидент стався на вулиці Михайлівській, 12.
На відео видно, як пішохід не може пройти через те, що кілька машин виїхати на тротуар. Тому автор відео вимушений йти дорогою, аби обійти машини.
"Центр міста, пішоходи мусять йти дорогою, бо деякі пани запаркувалися. А чого ні? Все одно покарання немає", - йдеться під роликом.
У коментарях користувачі пишуть, що таких водіїв потрібно карати.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові спіймали і покарали водія, який не хотів пропускати "швидку".
Також ми писали, що у Києві велосипедисти масово карають мажорів на дорогущих авто.