У Києві "герої паркування" зайняли весь тротуар: "на пішоходів їм байдуже" (відео)

Так, інцидент стався на вулиці Михайлівській, 12.

На відео видно, як пішохід не може пройти через те, що кілька машин виїхати на тротуар. Тому автор відео вимушений йти дорогою, аби обійти машини.

"Центр міста, пішоходи мусять йти дорогою, бо деякі пани запаркувалися. А чого ні? Все одно покарання немає", - йдеться під роликом.

У коментарях користувачі пишуть, що таких водіїв потрібно карати.