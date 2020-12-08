В елітному пологовому будинку Києва померла дівчинка: невтішна мати звинувачує лікарів

У Києві в елітному приватному пологовому будинку "Лелека" померла новонароджена дівчинка, якій було всього 35 днів. При цьому мати дитини вважає, що її дитя згубила недбалість лікарів.

Ліда Косогова розповіла, що її вагітність проходила не зовсім гладко, оскільки активність плода була вище норми. Крім того, у неї були підозрілі виділення. Про це жінка написала на своїй сторінці в Facebook.

Але, за її словами, лікарі "Лелеки", де за стандартні пологи просять близько 50 тисяч гривень, не стали звертати на це увагу. Вони сказали, що це відбувається на тлі прийому одного з препаратів.

Її запевняли в нормальному розвитку плоду. Ситуація ускладнилася після болісних переймів і пологів. Лікар повідомив Ліді про вилиття меконіальних вод. Після цього завідувач одного з відділень пологового будинку Оксана Нечехова сказала, що у дитини був дистрес.

Дівчинці потрібна була реанімація протягом 5 хвилин відразу після народження. Дитина не дихала самостійно. У неї також були поодинокі удари серця. Лікарі сказали, що була небезпека відмирання кори головного мозку.

Медики заявили, що дитині необхідно зробити гіпотермію. Три дні новонароджену охолоджували до зниженої температури тіла, а потім повертали в норму.

Однак почати цю процедуру медики запропонували вже через чотири години після народження дівчинки. Мати вважає, що лікарі втратили дорогоцінний час.

Коли було видно, що дитині краще не стає, її перевели в Охматдит. У підсумку після більше ніж місяці мук дівчинка померла в Центрі паліативної допомоги пологового будинку "Лелека".

Лікарі пологового будинку розповіли жінці, що дитина народилася з відхиленнями через те, що м'язи матки стиснулися, пережали судини і матка, як би, задушила дитину.

Лідія вважає, що трагедія сталася через те, що у неї відбулася крайове відшарування плаценти, а медики цього не помітили. Тепер вона домагається того, щоб винні були в цій жахливій історії були покарані.

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