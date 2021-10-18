У Києві електричка скасувала рейси: коли не ходитиме поїзд

У Києві 18 жовтня міська електричка скасувала деякі рейси. Потяги не курсуватимуть через технічні проблеми транспорту.
Про це повідомили в прес-службі "Київпастрансу".
У понеділок з технічних причин скасовуються рейси міської електрички № 7304,7311-7312, 7319. У "Київпастрансі" просять вибачення за тимчасові незручності.
З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила перевезення пасажирів через коронавірус. Для того, щоб перетнути кордони області потягом, необхідно буде пред'явити сертифікат про COVID-вакцинацію або довідку про відсутність хвороби. Однак це правило не стосується електричок, через те, що вони не перетинають межі регіонів, а курсують тільки в одній області.
Як ми раніше писали, Укрзалізниця годуватиме пасажирів по-новому.