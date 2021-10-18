У Києві електричка скасувала рейси: коли не ходитиме поїзд

Які рейси скасували 18 жовтня

У понеділок з технічних причин скасовуються рейси міської електрички № 7304,7311-7312, 7319. У "Київпастрансі" просять вибачення за тимчасові незручності.

Як курсували скасовані електрички

№7304 за маршрутом Київ-Волинський-Дарниця з 6.23 до 6.55;

№7311 за маршрутом Дарниця-Борщагівка з 7.02 до 7.44;

№7312 за маршрутом Київ-Волинський-Дарниця з 7.48 до 8.22;

№7319 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 8.35 до 9.23.

Нові правила в електричках

З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила перевезення пасажирів через коронавірус. Для того, щоб перетнути кордони області потягом, необхідно буде пред'явити сертифікат про COVID-вакцинацію або довідку про відсутність хвороби. Однак це правило не стосується електричок, через те, що вони не перетинають межі регіонів, а курсують тільки в одній області.