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У Києві електричка скасувала рейси: коли не ходитиме поїзд

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 10:58
У Києві електричка скасувала рейси: коли не ходитиме поїзд Фото: у Києві 18 жовтня не ходитиме електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 18 жовтня міська електричка скасувала деякі рейси. Потяги не курсуватимуть через технічні проблеми транспорту.

Про це повідомили в прес-службі "Київпастрансу".

Які рейси скасували 18 жовтня

У понеділок з технічних причин скасовуються рейси міської електрички № 7304,7311-7312, 7319. У "Київпастрансі" просять вибачення за тимчасові незручності.

Як курсували скасовані електрички

  • №7304 за маршрутом Київ-Волинський-Дарниця з 6.23 до 6.55;
  • №7311 за маршрутом Дарниця-Борщагівка з 7.02 до 7.44;
  • №7312 за маршрутом Київ-Волинський-Дарниця з 7.48 до 8.22;
  • №7319 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 8.35 до 9.23.

Нові правила в електричках

З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила перевезення пасажирів через коронавірус. Для того, щоб перетнути кордони області потягом, необхідно буде пред'явити сертифікат про COVID-вакцинацію або довідку про відсутність хвороби. Однак це правило не стосується електричок, через те, що вони не перетинають межі регіонів, а курсують тільки в одній області.

Як ми раніше писали, Укрзалізниця годуватиме пасажирів по-новому.

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