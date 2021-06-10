У Києві екс-працівниця інституту біотехнологій вкрала небезпечні штами вірусу, щоб продати

За даними слідства, екс-завідувачка сектору інституту біотехнологій привласнила небезпечні штами вірусів, які визначаються як збудники заразних хвороб тварин і можуть швидко поширюватися в значних масштабах незалежно від державних кордонів.

Жінка була відповідальна за підтримку виробничих і контрольних штамів вірусів, що зберігаються в колекції Національного центру штамів мікроорганізмів України, і мала до них доступ.

Фігурантка справи винесла флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці, що входять до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин, затверджених Кабміном, а також входять до списку особливо небезпечних хвороб, визначених Міжнародним бюро з епізоотії.

"Щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Тобто підозрювана умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу (зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу), не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала", - йдеться в повідомленні.

Їх колишня співробітниця інституту зберігала в холодильнику вдома "з метою подальшого збуту за місцем свого проживання". Речдоки поліцейські виявили в ході обшуку.

Завдані інституту збитки оцінюють у 111 тисяч гривень.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування триває.