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У Києві екс-депутат влаштував погром дружині: спалив машину і хотів підпалити квартиру

Автор: Людмила Жукова

У Києві 6 квітня колишній депутат Київради Віталій Даниленко влаштував погром дружині і сам перший викликав поліцію.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Усе сталося на вулиці Героїв оборони, 10. В поліцію зателефонував чоловік і повідомив про "домашнє насильство". Він намагався забрати у дружини рушницю, але вона не віддавала.

Потім до правоохоронців надійшов ще один дзвінок. На цей раз від дружини чоловіка. Жінка повідомила, що її чоловік намагається підпалити квартиру, де знаходиться вона з чотирма малолітніми дітьми.

"Як тільки копи прибули - місцеві жителі кинулися скаржитися на нетверезого чоловіка, який приїхав на автомобілі Bentley (№KA2021BK) і підпалив квартиру на шістнадцятому поверсі. Жителі були евакуйовані, а палія затримали", - повідомляють очевидці.

Сусіди розповіли, що кількома днями раніше цей же чоловік підпалив автомобіль своєї дружини. Сам підозрюваний колишній депутат сказав, що дружина йому зраджувала.

За даними "Києва Оперативного", затриманим виявився колишній депутат Віталій Даниленко, 1975 року народження, уродженець Чернігова.

Колишній депутат спалив дружині машину і намагався підпалити квартиру (фото: Київ Оперативний)

Як ми писали раніше, українська поп-зірка розповіла, як її бив чоловік-співак.

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