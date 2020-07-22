У Києві дворічна дівчинка отруїлася алкоголем: мати пила з сусідами

У Києві дитина отруївся алкоголем (колаж: РБК-Україна)

Мати недогледіла за дворічною дочкою, і вона отруїлася алкоголем

У вівторок, 21 липня, мешканка Подільського району недогледіла за своєю дворічною дочкою, яка отруїлася алкоголем. Дівчинку доставили в дитячу лікарню з гострим отруєнням.

Інцидент стався на вулиці Нижньоюрківська. Лікарі повідомили про цей випадок у ювенальну поліцію. На жінку склали протокол за невиконання обов'язків по вихованню дітей. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

У Києві дитина отруїлася алкоголем (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Старший інспектор ювенальної поліції Подільського управління поліції Євген Пастухов розповів, що правоохоронці провели бесіду з сусідами і оглянули помешкання, в якому проживає жінка з дитиною.

Поліція встановила, що жінка разом з сусідами на кухні гуртожитку вживала спиртні напої. В цей час її малолітня дочка була поруч і теж випила алкоголь. Коли дівчинці стало погано, то сусіди викликали швидку допомогу.

Зараз лікарі вже надали дитині всю необхідну допомогу і її здоров'ю нічого не загрожує. Матері ж дитини доведеться провести бесіду зі службою у справах дітей. Крім того, жінці загрожує штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів громадян.

Нагадаємо, під Києвом жінка збила дитину і влетіла в інший автомобіль.

Раніше у Кирилівці на базі відпочинку сталося масове отруєння відпочивальників.