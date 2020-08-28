У Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті: з'явилося відео

У Києві розшукують чоловіка, який напав на молоду дівчину в ліфті на вулиці Жилянська, 118 (Шевченківський район).

Відео зі зловмисником і жертвою нападу з'явилося на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Напад стався близько 18:00 24 серпня. На відео можна розгледіти, як молода дівчина і чоловік дещо старше чекають ліфт. Потім до них підходить ще один чоловік, і всі вони заходять всередину.

Після чого один (який на відео ззаду) вийшов на третьому поверсі, а другий напав на дівчину. Він вдарив її кулаком в обличчя, схопив за волосся і намагався поставити на коліна.

На щастя, дівчині вдалося відбитися і втекти. Але заяву жертва нападу написала тільки на наступний день. Дівчина була в шоці.

Нападника просять ідентифікувати і повідомити про нього.

У Києві на дівчину напали у ліфті (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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