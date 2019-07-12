У Києві на дівчину напав маніяк: в мережі розшукують неадеквата (відео)

Українців просять допомогти знайти нападника
У Києві на дівчину напав неадекватний маніяк. Це сталося в ніч на 12 липня на вулиці Драгоманова (Позняки). На щастя, дівчині вдалося відбитися від чоловіка. Відео з нападом опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
У соцмережі просять українців придивитися до чоловіка на відео, раптом хто-небудь знає або бачив його. Він може бути небезпечний.
"Увага! Розшук! Вночі на Драгоманова на дівчину напав якийсь неадекватний маніяк. Невідомо, щоб він зробив, якби дівчина не відбилася від нього. Хто пізнає його?" - підписали відеоролик.
Відео: Вночі на дівчину напав маніяк (Київ Оперативний/Facebook)
Користувачі соцмережі похвалили дівчину і захоплюються її відвагою, ерез те, що вона не розгубилася і дала відсіч нападникові чоловікові. Загалом зуміла постояти за себе.
Також люди наголосили, що дівчину врятувало те, що місце нападу було добре освітлено.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Деякі підписники були налаштовані дуже по-пуританськи. Вони вважають, що дівчатам не слід одягати короткі спідниці і провокувати чоловіків.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
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