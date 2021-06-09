У Києві дівчина взяла на прокат самокат і розбила обличчя через зламані гальма

"Все дуже просто, в самокаті відмовили гальма. Прямо під час з'їзду з невеликого пагорба, недалеко від Маріїнського парку. Їй довелося стрибати на ходу, щоб не потрапити під машину. Якщо ви думаєте, що це перший подібний випадок - помиляєтеся", - написав Гребельник.

У Києві дівчина розбила обличчя через зламаний самокат (фото: facebook.com/v.hrebelnyk)

Коли подруга приїхала в лікарню, у неї запитали, що ж сталося. Дівчина все розповіла, і лікарі навіть не були здивовані. Медики заявили, що до них кожен день потрапляють по 3-4 людини, які каталися на самокатах Bolt.

У Києві дівчина постраждала через зламаний самокат (фото: facebook.com/v.hrebelnyk)

"Що ж, я пішов гуглити. І знайшов цікаву річ - кожна поїздка страхується на 150 тисяч гривень. Але, як би трагічно не звучало, сумніваюся, що вам знадобиться ця страховка в разі смерті", - додав Владислав.

У Києві дівчина постраждала через зламаний самокат (фото: facebook.com/v.hrebelnyk)

За його словами, сам же Bolt в юридичній інформації повністю відмовляється від своїх самокатів, не несе відповідальності за їх обслуговування тощо.

"Це дає їм можливість зберегти себе згідно із законом, а у нас тільки й залишається, що смажити їх новинами в Facebook. Давайте зробимо так, щоб тільки один цей пост відбив бажання користуватися їх послугами у всіх назавжди", - зазначив він.

Цікаво, що в компанії потерпілій дівчині вирішили дати купон на 200 гривень, по якому можна проїхати в їх таксі.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.