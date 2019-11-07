У Києві дівчина влаштувала дві ДТП за півгодини: відзначала отримання прав (відео)

У Києві сталося одразу дві ДТП, винуватцем яких виявилася дівчина, що в цей день вперше сіла за кермо після отримання водійського посвідчення. Відео опублікував Київ Оперативний в Facebook.

Аварія сталася на вулиці Георгія Гонгадзе, 5 (Подільський район). Водійка за кермом Volkswagen (держномер WOR08626 Pl) віком близько 30 років в'їхала у бетонну огорожу. Дівчина намагалася виїхати і трохи перетиснула педаль газу, а загальмувати не встигла.

До місця події збіглися люди, щоб запитати чи все у водійки нормально. Дівчина вибачилася і пояснила, що отримала права сьогодні, а до автомобіля ще не звикла.

А через 20 хвилин вона врізалася в припаркований автомобіль на іншій стороні вулиці. Водій постраждалого авто викликав поліцію, яка і з'ясувала, що дама просто була п'яна. На драгері 1,65 проміле (при нормі 0,2).



У Києві дівчина влаштувала дві ДТП за півгодини (відео: facebook.com/KyivOperativ)