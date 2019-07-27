У Києві дівчинка виявила на березі Дніпра труп жінки (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Тіло загиблої частково знаходилося у воді

У Києві на Осокорках школярка виявила на березі Дніпра тіло жінки без ознак життя. Померла знаходилася поруч із приватним будинком, обгородженим парканом. Поліція прибула на місце події на 103-ю Садову лінію та з'ясовує обставини події. Про це передає "Інформатор".

Вранці близько 10.00 учениця 6-го класу, яка проживає неподалік, виявила жахливу знахідку. Після цього дівчинка розповіла дорослим, а ті вже викликали правоохоронців.

Співробітники ДСНС витягли бездиханне тіло жінки на берег, яке перебувало частково у воді, а медики могли тільки констатувати смерть.

У Києві на Осокорках виявили труп жінки на березі Дніпра (Фото: kiev.informator.ua)

Зазначається, що на трупі слідів насильницької смерті не було виявлено. Ймовірно, жінка потонула, але точну причину її загибелі встановить експертиза.

Поліцейські також на березі не далеко від тіла знайшли тапочки та інші речі, які могли належати померлій.

На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група. Особу загиблої та причина смерті встановлюються.

Відео: YouTube / informator.ua

Як повідомлялося раніше, 25 липня в селі Волоське Хмельницької області між залізничними шляхами виявили тіло 11-річного хлопчика з Києва, який вночі повертався додому з відпочинку на поїзді "Рахів-Київ".

Також ми писали про те, що поліція назвала основну версію про Анну Пілявську, яка викинула валізу із тілом трирічного сина. Припускають, що жінка могла покінчити життя самогубством.

Нагадаємо, що через три роки поліція вирахувала вбивцю, який відібрав життя у учасниці шоу "Битва екстрасенсів".