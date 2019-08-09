У Києві дитячий тренер побив цуценя на очах дівчинки: що відомо про шкуродера

Жорстоке поводження з тваринами сталося в елітному житловому комплексі в Голосіївському районі в Києві. Між дорослим чоловіком і неповнолітньою дівчинкою стався конфлікт, що закінчився погрозами дитині і побиттям її цуценяти. Про це у Facebook розповіла мама дівчинки, Інна Морозова.

За словами жінки, її дочка ввечері вийшла на прогулянку зі своїм цуценям на території ЖК "Сонячна Брама" (вулиця Михайла Ломоносова, 73-79). Раптово на собаку накинувся дорослий пес, який бігав без повідка далеко від своїх господарів.

Дівчинка злякалася і попросила дорослих забрати собаку. Чоловік забрав пса при цьому образив дитину. Дівчинка поспішила піти, але господар агресивної собаки незабаром повернувся вже без пса.

Він став спочатку йти за дівчинкою, а потім бігти за нею.

"Коли чоловік наздогнав мою дочку, він погрожував їй фізичною розправою. Все це виражалося нецензурною лексикою", - пише Інна.

Після чого чоловік з усієї сили вдарив цуценя ногою по голові.

"Собака полетіла в повітря, скулила і стогнала від болю. Повідець вирвався з рук дочки - така була сила удару..." - додала мама постраждалої дівчинки.

У ветклініці тварині діагностували струс головного мозку та забої

Жінка заявляє, що напад на тварину здійснив дитячий тренер з бойового мистецтва Родіон Єремєєв. Про чоловіка відомо, що він закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, курси підготовки інструкторів Айкідо в Токіо, має 3 дан Айкідо Йошинкан.

У Києві тренер з айкідо побив цуценя (фото: facebook.com)

До цього часу Єремєєв не прокоментував подію і не підтвердив свою причетність до інциденту.

У Києві тренер з айкідо побив цуценя (скрін: facebook.com)

Також нещодавно було опубліковано відео з камер спостереження, на якому можна роздивитись деякі деталі конфлікту. Але на ньому неможливо побачити обличчя нападника. Постраждалі запросили відео у охорони житлового комплексу і в даний час чекають відповіді.

У Києві тренер з айкідо побив цуценя (відео: YouTube/Інформатор)

До речі, нещодавно в Херсонській області помітили жорстокі знущання над ослом, який знемагав від сонця і нерухомо лежав на землі, поки його "господар" пропонував відпочиваючим зробити фото.

Раніше ми повідомляли, що в Києві власник собаки разом з двома спільниками забив свою собаку металевим ломом, після чого вивіз на тачці в найближчу лісосмугу і закопав там.