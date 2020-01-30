У Києві в дитсадках і магазинах орудувала нахабна злодійка: фото "героїні"

У Києві спіймали злодійку, яка промишляла крадіжкою телефонів у дитячих садках
У Києві поліція затримала нахабну злодійку, яка орудувала в магазинах і дитячих садах. Жінка крала в основному мобільні телефони і верхній одяг. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Жінку затримали професійно і швидко співробітники карного розшуку Подільського РУ ГУ МВС у місті Києві. Раніше "героїня" неодноразово затримувалася, а також відбувала покарання за крадіжки.
На сторінці в соцмережі опублікували фотографію жінки, яка здійснювала численні крадіжки.
Користувачі мережі прокоментували затримання дослідної злочинниці в коментарях.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)