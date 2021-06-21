RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві діти запустили новий небезпечний TikTok-челендж: за таке садять у в'язницю

Автор: Світлана Мащенко

У Києві діти запустили в TikTok новий небезпечний челендж, який тягне на статтю Кримінального кодексу України. Неповнолітні крадуть ковпачки з логотипами з коліс автомобілів і хваляться цим у соцмережі.

Про це попереджають користувачі Facebook.

Вважається, що чим солідніше у блогера колекція з накраденого майна, тим він крутіше.

Цікаво, що в TikTok навіть є спеціальні акаунти, присвячені темі автомобільних ковпачків. Причому подібні ролики набирають десятки мільйонів переглядів.

Окрім відповідальності, передбаченої законодавством України, за подібні дії дітвора може просто потрапити під гарячу руку автовласника.

"Якщо у когось останнім часом пропали ковпачки з коліс, то виною всьому нові тренди малолітніх. Якщо ж ви батьки і помітили вдома колекцію ковпачків, дайте добре запотиличник і нехай назад піде вкрутить, тому що якщо зловлять викрутять руки разом з вухами", - підписано опубліковане в мережі відео.

На кадрах підліток показує вкрадену колекцію автомобільних ковпачків.

Відео: Діти запустили небезпечний флешмоб (facebook.com/pykunez)

Раніше ми писали, що 82-річна українка підірвала TikTok своїми відео про сільське життя. Армія її дописувачів зростає з кожним днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok