У Києві діти запустили новий небезпечний TikTok-челендж: за таке садять у в'язницю

У Києві діти запустили в TikTok новий небезпечний челендж, який тягне на статтю Кримінального кодексу України. Неповнолітні крадуть ковпачки з логотипами з коліс автомобілів і хваляться цим у соцмережі.
Про це попереджають користувачі Facebook.
Вважається, що чим солідніше у блогера колекція з накраденого майна, тим він крутіше.
Цікаво, що в TikTok навіть є спеціальні акаунти, присвячені темі автомобільних ковпачків. Причому подібні ролики набирають десятки мільйонів переглядів.
Окрім відповідальності, передбаченої законодавством України, за подібні дії дітвора може просто потрапити під гарячу руку автовласника.
"Якщо у когось останнім часом пропали ковпачки з коліс, то виною всьому нові тренди малолітніх. Якщо ж ви батьки і помітили вдома колекцію ковпачків, дайте добре запотиличник і нехай назад піде вкрутить, тому що якщо зловлять викрутять руки разом з вухами", - підписано опубліковане в мережі відео.
На кадрах підліток показує вкрадену колекцію автомобільних ковпачків.
Відео: Діти запустили небезпечний флешмоб (facebook.com/pykunez)
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