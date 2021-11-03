У Києві пасажир і контролер трамвая побились та заблокували дорогу: відео НП

"Конфлікт контролера і пасажира в трамваї. Схоже, що через карантинні обмеження", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як контролер стоїть біля дверей не пускає в салон трамвая чоловіка з двома пакетами, на якому немає маски. Це все знімає водій авто, який за всім спостерігає і чекає.

У правилах дорожнього руху говориться, що водій транспортного засобу повинен зупиниться, щоб дати дорогу пасажирам, які йдуть до відритих дверей трамвая або виходять з нього, якщо висадка/посадка проводиться з проїжджої частини.

Продовжувати рух дозволяється тільки тоді, коли пішоходи покинуть проїжджу частину і в трамваї закриються двері.