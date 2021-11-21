У Києві дерево вбило молоду дружину священика Марію, маму чотирьох дітей

"Брати і сестри! У настоятеля храму Преображення Господнього, що на Вирлиці, протоієрея Сергія Коцаря загинула матушка", - йдеться у зверненні.

Повідомляється, що трагедія трапилася неподалік від храму мученика Валерія, що на Гідропарку.

Там під час хресної ходи при пориві вітру дерево впало на матушку Марію. Жінка від отриманих травм померла на місці.

Загиблій було 35 років, вона була мамою чотирьох дітей.

У церкві просять надати допомогу родині загиблої.

"Підтримати сім'ю отця Сергія фінансово можна за наступним номером картки: 5363 5420 1017 9126 (Коцар Сергій Володимирович)", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі моляться за упокій Марії.

"Царство Небесне новопреставленій Рабі Божій Марії! Нехай зміцнить Господь всю сім'ю!" - пишуть вони в коментарях.