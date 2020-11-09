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У Києві дідусь пакетом збив мотоцикліста-хама: водій жорстоко помстився

Автор: Світлана Мащенко

У Києві водій мотоцикла мчав по тротуару, але пенсіонер не витримав хамської їзди

У Києві водій-мотоцикліст вирішив покататися по пішохідній зоні, але був зупинений дідусем з пакетом в руках. Цим самим пакетом він уперіщив порушника, зупинивши його.

Але пенсіонера, який прагнув справедливості, збили з ніг і побили водій разом зі своїм товаришем. Відео події з'явилося в Facebook Костянтина Андірюка.

"Наші громадяни деградують, або мені здається? МотоМудаки, як справжні мудаки, пруть тротуарами! Літній чоловік зробив їм справедливе зауваження пакетом. Мудаки побили літнього чоловіка!" - підписані кадри.

У цей момент хтось з товаришів порушника радісно вигукнув: "Це Київ, дитинко!".

У Києві пенсіонер збив пакетом мотоцикліста і був побитий (відео: facebook.com/Andriyak)

В коментарях дали посилання на Instagram мотоцикліста, який, як пише, що є офіційним представником швейцарської компанії Motorex. Він якраз їхав на брендовому IRBIS TTR 110. Про це написав користувач Олексій Братущак.

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