У Києві дідусь пакетом збив мотоцикліста-хама: водій жорстоко помстився

У Києві водій-мотоцикліст вирішив покататися по пішохідній зоні, але був зупинений дідусем з пакетом в руках. Цим самим пакетом він уперіщив порушника, зупинивши його.

Але пенсіонера, який прагнув справедливості, збили з ніг і побили водій разом зі своїм товаришем. Відео події з'явилося в Facebook Костянтина Андірюка.

"Наші громадяни деградують, або мені здається? МотоМудаки, як справжні мудаки, пруть тротуарами! Літній чоловік зробив їм справедливе зауваження пакетом. Мудаки побили літнього чоловіка!" - підписані кадри.

У цей момент хтось з товаришів порушника радісно вигукнув: "Це Київ, дитинко!".

У Києві пенсіонер збив пакетом мотоцикліста і був побитий (відео: facebook.com/Andriyak)

В коментарях дали посилання на Instagram мотоцикліста, який, як пише, що є офіційним представником швейцарської компанії Motorex. Він якраз їхав на брендовому IRBIS TTR 110. Про це написав користувач Олексій Братущак.

Скріншот коментарів

Сам "герой" сюжету похвалився, що вдарив старого в груди.

Скріншот коментарів

Раніше ми писали, що жителі Дніпра самостійно встановили біля дев'ятиповерхівки 11 "лежачих поліцейських". З'явилося відео з цим абсурдним рішенням. Водії лаються, долаючи "смугу перешкод", а от мешканцям загрожує штраф за зіпсовану дорогу.