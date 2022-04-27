У Києві записуватимуть школярів до першого класу: названо дату

"В умовах війни та воєнного стану ми зобов'язані забезпечити роботу всієї інфраструктури міста, включаючи організацію освітнього процесу. Зазначаю, що цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи", - повідомив він.



Також чиновник додав, що якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не підстава для відмови в зарахуванні.

Оригінали документів та медичні довідки подаються до навчального закладу не пізніше 23 серпня 2022 року включно.

Пріоритет у зарахуванні отримають наступні категорії дітей

проживаючі на території обслуговування закладу,

зареєстровані внутрішньопереміщені особи,

діти, чиї брати або сестри вже навчаються в цій школі й діти працівників цих установ.



Нагадаємо, що у 2021 навчальному році в столиці в перший клас записалося понад 32 тисяч першокласників.