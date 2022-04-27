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У Києві записуватимуть школярів до першого класу: названо дату

Фото: у Києві скоро стартує подача документів до школи (kmu_gov_ua)
Автор: Людмила Жукова

Незважаючи на воєнний стан в Україні подача документів до першого класу проводитиметься за графіком. Заяву на вступ до школи можна буде подати з 2 по 31 травня особисто та онлайн.

Про це повідомляє заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"В умовах війни та воєнного стану ми зобов'язані забезпечити роботу всієї інфраструктури міста, включаючи організацію освітнього процесу. Зазначаю, що цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи", - повідомив він.

Також чиновник додав, що якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не підстава для відмови в зарахуванні.

Оригінали документів та медичні довідки подаються до навчального закладу не пізніше 23 серпня 2022 року включно.

Пріоритет у зарахуванні отримають наступні категорії дітей

  • проживаючі на території обслуговування закладу,
  • зареєстровані внутрішньопереміщені особи,
  • діти, чиї брати або сестри вже навчаються в цій школі й діти працівників цих установ.


Нагадаємо, що у 2021 навчальному році в столиці в перший клас записалося понад 32 тисяч першокласників.

Як ми раніше писали, в Запорізькій області окупанти змушують вчити дітей за російською програмою.

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Київшкола