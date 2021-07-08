У Києві бійцівський собака тримає в страху весь район: нападає без намордника на дітей

Жінка повідомила, що тварина напала на її сина. Господар пса в цей час спокійно курив кальян. Але цим все не закінчилося, собака продовжувала кидатися на людей, які були поруч.

"Сьогодні, близько 22.00 на пішохідній зоні під пішохідним мостом на Березняки дитину вкусив собака. Господар в цей момент курив кальян, собака лежав мирно біля крісла без намордника, на повідку, з боку велосипедної доріжки. Дитина проходила повз, досить близько. Просто проходила - не бігла, не махала палицями, не кричала. Собака кинувся і вкусив сина із зовнішнього боку стегна", - розповіла Женя.

На зауваження господар пса не відреагував, а почав погрожувати поліцією.

"Поки ми з'ясовували ситуацію, собака кинувся ще й на самокат, що проїжджає повз. За цей час, ми вислухали скільки нагород у собаки, як дитина спровокувала собаку, що ми не там йшли, брешемо, але тільки не вибачення і питання про самопочуття", - зазначила мати дитини.

Поліцію чоловік чекати не захотів і поспішив додому.

"Коли підтягнулися свідки та людина зрозуміла, що поліцію ми все ж маємо намір чекати, почала йти. Ми пішли за ним, ще раз запропонували дочекатися поліцію і сфотографували. У відповідь почули багато гидот і гучну незв'язну промову", - резюмувала жінка.

У Києві собака напала на дитину (facebook.com/groups/NewRusanovka)

У коментарях люди написали, що собака все одно повинна бути в наморднику.