У Києві борці з "героями паркування" своєрідно провчили автохама (фото)

У Києві водій Honda поскаржився на те, що в його автомобіль хтось в'їхав, а також на те, що його провчили борці з "героями паркування". Інцидент стався у ніч на 21 серпня на вулиці Гришка,7, передає "Київ Оперативний" у Facebook.

"В ніч на 21 серпня в мою Honda, яка стояла припаркована на Гришка, 7 (біля Маку і церкви) хтось непогано так в'їхав. Швидше за все - ударів було два. Від цього автомобіль залетів на брівку, а вранці ще якісь борці за паркування кинули мені шину на капот, типу я закрив прохід", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Водія авто провчили люди (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі зовсім не пошкодували жертву ДТП, а зазначили, що так йому і треба.

Мабуть, водій автобуса побажав "доброго ранку".

Жовта лінія вздовж тротуару кричала про те, що паркуватися не можна . Але автор проігнорував ПДР . Пом'ята жо*а є винагорода, вітаю . Заслужено!

Одне питання, а навіщо було так сильно протягувати на газон? Сівік же короткий, як Таврія.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше повідомляли, у Києві "герой паркування" залишив свій автомобіль на дитячому майданчику. Автохам "відзначився" у дворі на розі вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва у Шевченківському районі столиці на Нивках.

Нагадаємо, у Вінниці взимку один з комунальників вирішив оригінально "помститися" герою паркування, який кинув свою машину прямо посеред дороги.