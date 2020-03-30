Де в Києві найбільше хворих коронавірусом: опублікована карта

У Печерському районі Києва найбільше хворих коронавірусом (Колаж РБК-Україна)

В мережі опублікували карту інфікованих коронавірусом по районах Києва

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 480 осіб, 11 з них померли. На момент 30 березня кількість хворих в Києві збільшилася до 102. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час прямого ефіру. Також градоначальник повідомив, що на Троєщині в Києві захворіло меншість, а ось у Печерському районі більшість.

Так, в мережі опублікована карта захворюваності COVID-19 по районах.

На другому місці по захворюваності — Солом'янський район (16 випадків), на третьому — Голосіївський (14 хворих). Найменше інфікованих у Дніпровському районі — 2.

Карта захворюваності коронавірусом по районах (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Наголошується, що серед 20 інфікованих: 11 жінок у віці від 20 до 61 року, 9 чоловіків — від 25 до 70 років. Одного інфікованого доставили в лікарню №4, троє в лікарні №9, інші знаходяться на самоізоляції.

до Речі, в Києві зафіксовано 2 випадки коронавіруса у дітей, є багато хворих трохи старше 30 років, деякі з яких знаходяться у важкому стані.

На момент 30 березня всі в'їзди і виїзди з Києва не закриті, а контролюються; блок-пости працюють вже тиждень.

Як ми раніше писали, лікар-інфекціоніст розповів, коли в Україні буде пік епідемії коронавіруса.