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У Києві блогер вирішив пограти "в шашки" на жвавій дорозі і влаштував ДТП (відео, фото)

Автор: Володимир Костирін

У Києві блогер за кермом авто влаштував гонки на дорогах міста, вирішивши пограти у "шашки" і влаштувавши ДТП. Молодий чоловік на великій швидкості обганяв машини, що їхали попереду, здійснюючи небезпечні маневри, і протаранив одну з них.

Лихацтво потрапило на камери спостереження, і кадри 8 лютого опубліковані на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Водій-"шашечник", який порушував ПДР, під ніком Evelone у своїх блогах веде трансляцію на twich і має чималу аудиторію, а кількість підписників становить мільйон. Справжнє ім'я молодої людини-Вадим Казаков.

"Все б ок, тільки невідомо нащо він так гасає вулицями міста? Тупо ж вб'є когось, а потім відкупатися буде", - йдеться в описі ролика, на якому показана його манери їзди на Audi (номери KA5899EC) по жвавій дорозі.

Сама ДТП сталася на Дніпровській набережній, 9, в районі Березняків, ввечері в понеділок.

Відео: у Києві блогер грав "у шашки" на дорозі і влаштував ДТП

Після аварії стример показав свою розбиту машину і, судячи з кадрів, абсолютно не засмутився. А ось демонструвати побиту з його вини машину постраждалого хлопець не став.

Audi Евелона після ДТП (фото: instagram.com/stories/evelone192)

...і перед аварією (фото: instagram.com/evelone192)

Тільки завдяки щасливому випадку в результаті лихацтва блогера на дорогах столиці ніхто не загинув.

Евелон після ДТП у Києві (фото: скріншот з відео)

Блогер Evelone грає на Fortnight і веде стріми (фото: instagram.com/evelone192)

Раніше повідомлялося, що нещодавно скандальна київська блогерка з ніком ttiisshhiinnaa виклала в мережу відео, як в Porsche з компанією збивають людину на моноколесі. Інцидент викликав гнівну реакцію в суспільстві, і тепер правоохоронці розбираються в обставинах ДТП.

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КиївДТП