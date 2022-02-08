У Києві блогер вирішив пограти "в шашки" на жвавій дорозі і влаштував ДТП (відео, фото)

Водій-"шашечник", який порушував ПДР, під ніком Evelone у своїх блогах веде трансляцію на twich і має чималу аудиторію, а кількість підписників становить мільйон. Справжнє ім'я молодої людини-Вадим Казаков.

"Все б ок, тільки невідомо нащо він так гасає вулицями міста? Тупо ж вб'є когось, а потім відкупатися буде", - йдеться в описі ролика, на якому показана його манери їзди на Audi (номери KA5899EC) по жвавій дорозі.

Сама ДТП сталася на Дніпровській набережній, 9, в районі Березняків, ввечері в понеділок.

Відео: у Києві блогер грав "у шашки" на дорозі і влаштував ДТП

Після аварії стример показав свою розбиту машину і, судячи з кадрів, абсолютно не засмутився. А ось демонструвати побиту з його вини машину постраждалого хлопець не став.

Audi Евелона після ДТП (фото: instagram.com/stories/evelone192)

...і перед аварією (фото: instagram.com/evelone192)

Тільки завдяки щасливому випадку в результаті лихацтва блогера на дорогах столиці ніхто не загинув.

Евелон після ДТП у Києві (фото: скріншот з відео)

Блогер Evelone грає на Fortnight і веде стріми (фото: instagram.com/evelone192)