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У Києві нещадно порізали дерева: "комусь не вистачає дров на шашлики?"

Автор: Світлана Мащенко

У Києві нещадно порізали дерева в спальному районі. Жителі столиці обурені діями комунальників, які залишили після себе голі стовбури.

Про це написав блогер Володимир Степаненко в Facebook.

"Бля*оустрій в дії... По ходу якомусь чинуші не вистачає дров на опалення або шашлики? Заздалегідь готується, якраз маївка", - пише обурений житель столиці.

Фото: у Києві нещадно порізали дерева (facebook.com/vov4ik.st)

Тотальну обрізку комунальники провели за адресою Мілютенка, 12-А, що на Лісовому масиві. Причому поруч розташована дитячий майданчик, який тепер абсолютно не буде захищений від сонця в літній час.

Фото: жителі Києва обурені обрізанням дерев (facebook.com/vov4ik.st)

Відзначимо, що від неякісного кронування частина дерев замість омолодження просто гине. А фахівців, які можуть провести цю процедуру якісно, дуже мало. Комунальники ж вважають за краще "під нуль" зрізати дерева, не розуміючи, якої шкоди вони приносять зеленим насадженням.

При цьому ніхто не бере до уваги санітарний стан дерев, а на обрізання одного дерева з бюджету столиці витрачаються чималі гроші. Так, за обрізку дерева комунальники отримують зі столичного бюджету по 500-1200 гривень.

Нагадаємо, що наприкінці 2018-го року Київрада ввела мораторій на обрізку всіх дерев, крім аварійних. Заборона діяла до кінця 2020-го року.

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