ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві нещадно порізали дерева: "комусь не вистачає дров на шашлики?"

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 16:44
У Києві нещадно порізали дерева: "комусь не вистачає дров на шашлики?" Колаж РБК-Україна: у Києві нещадно порізали дерева
Автор: Світлана Мащенко

У Києві нещадно порізали дерева в спальному районі. Жителі столиці обурені діями комунальників, які залишили після себе голі стовбури.

Про це написав блогер Володимир Степаненко в Facebook.

"Бля*оустрій в дії... По ходу якомусь чинуші не вистачає дров на опалення або шашлики? Заздалегідь готується, якраз маївка", - пише обурений житель столиці.

У Києві нещадно порізали дерева: &quot;комусь не вистачає дров на шашлики?&quot;У Києві нещадно порізали дерева: &quot;комусь не вистачає дров на шашлики?&quot;У Києві нещадно порізали дерева: &quot;комусь не вистачає дров на шашлики?&quot;

Фото: у Києві нещадно порізали дерева (facebook.com/vov4ik.st)

Тотальну обрізку комунальники провели за адресою Мілютенка, 12-А, що на Лісовому масиві. Причому поруч розташована дитячий майданчик, який тепер абсолютно не буде захищений від сонця в літній час.

У Києві нещадно порізали дерева: &quot;комусь не вистачає дров на шашлики?&quot;У Києві нещадно порізали дерева: &quot;комусь не вистачає дров на шашлики?&quot;

Фото: жителі Києва обурені обрізанням дерев (facebook.com/vov4ik.st)

Відзначимо, що від неякісного кронування частина дерев замість омолодження просто гине. А фахівців, які можуть провести цю процедуру якісно, дуже мало. Комунальники ж вважають за краще "під нуль" зрізати дерева, не розуміючи, якої шкоди вони приносять зеленим насадженням.

При цьому ніхто не бере до уваги санітарний стан дерев, а на обрізання одного дерева з бюджету столиці витрачаються чималі гроші. Так, за обрізку дерева комунальники отримують зі столичного бюджету по 500-1200 гривень.

Нагадаємо, що наприкінці 2018-го року Київрада ввела мораторій на обрізку всіх дерев, крім аварійних. Заборона діяла до кінця 2020-го року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ
LITE
Потап примчав до Каменських в Мексику і влаштував сцену ревнощів (відео)
Потап примчав до Каменських в Мексику і влаштував сцену ревнощів (відео)