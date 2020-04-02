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Де в Києві безкоштовно пройти тест на коронавірус: адреси лікарень

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 17:48
Де в Києві безкоштовно пройти тест на коронавірус: адреси лікарень
У Києві можна зробити тести на коронавірус (колаж: РБК-Україна)

У Києві роблять безкоштовні тести на коронавірус COVID-19 - список лікарень в матеріалі Styler

Коронавірус в Києві вже виявили у 161 людини, один пацієнт помер. У столиці можна безкоштовно зробити тести на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомили в КМДА, опублікувавши список державних клінік.

Хто може зробити тест на коронавірус

Наголошується, що безкоштовні експрес-тести роблять в семи лікарнях. Але при цьому всіх підряд тестувати не будуть. Для цього потрібно, щоб людина відповідала певним критеріям:

  • мала близький контакт з людиною, у якого медики підтвердили захворювання СOVID-19;
  • є клінічні симптоми захворювання.

В яких лікарнях роблять тести на COVID-19

За медичними показаннями тести на коронавірус можна пройти в таких медичних закладах:

  • Олександрівська клінічна лікарня, вулиця Шовковична, 39/1;
  • Київська міська клінічна лікарня № 4, вулиця Солом'янська, 17;
  • Київська міська клінічна лікарня № 9, вулиця Ризька, 1;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, вулиця Богатирська, 30;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, проспект Алішера Навої, 3;
  • Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, вулиця Дегтярівська, 23;
  • Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, проспект Героїв Сталінграда, 16

Нагадаємо, що в Києві на "Гідропарку" напали на журналістку, яка знімала відео про порушників карантину.

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