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У Києві безкоштовно пригощатимуть шампанським у день смерті Путіна

У Києві будуть безкоштовно пригощати шампанським у день смерті Путіна (Колаж РБК-Україна, фото: Руслан Лобанов)
Автор: Анна Шиканова

Київські Ресторани заздалегідь почали готуватися до смерті Володимира Путіна. Вони запасаються шампанським і анонсують безкоштовне частування всім відвідувачам.

Про це повідомляється на сторінці ресторану Under Wonder.

На сторінці київського ресторану Under Wonder з'явилися банери з анонсом акції"безкоштовне шампанське". Як розповіли власники закладу, подібну акцію провели в одному з ресторанів Вашингтона в день смерті Сталіна. Ресторан з назвою "1203" відсвяткував смерть Сталіна безкоштовно пригощаючи відвідувачів борщем.

Збереглися навіть фотографії банерів цієї акції. Поки в 1953 році комуністи сумували через втрату свого вождя, американці насолоджувалися безкоштовним борщем.

Фото: facebook.com/underwonderkiev

"2022. Вся країна і цивілізований світ, затамувавши подих, чекають кінця нового тирана. А Руслан Лобанов (автор ідеї) разом з UW готують новий артпроєкт і безкоштовне шампанське", - так підписали фотографію на сторінці київського ресторану.

Фото: facebook.com/underwonderkiev

Крім безкоштовного шампанського команда ресторану обіцяє здивувати відвідувачів і новим артпроєктом, над яким працює вся команда.

Українці, до речі ідею про безкоштовне шампанське підтримали та запропонували іншим ресторанам приєднатися до акції.

  • +1! Якщо реально - на цю дату пляшку Cristal!
  • Буде добре, якщо і наші ресторани підтримають.
  • Буде круто!
  • Молодці, відмінна ідея!
  • Я розплакалася ... це прекрасно!
  • Швидше б
  • Яка крута ідея! Молодці!
  • Всім шампанського!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як може змінитися життя українців після війни та що вийде на перший план.

А також розповідали про те, що Ектор Хіменес-Браво показав, чим годує воїнів ЗСУ.

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