У Києві автомобіль влетів у кав'ярню у дороги: є постраждалі (відео)

У Києві сталася страшна ДТП. Автомобіль Mazda вилетів з дороги на перехресті вулиці Княжий Затон та Дніпровської Набережної та заїхав в будівлю кафе.

За розповідями очевидців, спочатку Mazda зіткнулася з іншим автомобілем на дорозі, а від удару вилетіла на тротуар і в'їхала в кафе. Деталі пригоди розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"На перетині вулиць Дніпровська Набережна та Княжого Затону машина Mazda влетіла в кав'ярню на зупинці. Водій Mazda в критичному стані госпіталізований, його відвезли в реанімацію. На місці швидкі та рятувальники. Постраждав також продавець кафе – у нього поранена рука", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

За попередніми даними, відвідувачів кафе у момент події не було і ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що будівля кафе, всі вікна і двері – повністю зруйновані. Відео інциденту розмістили в соціальних мережах.

У Києві автомобіль влетів в будівлю кав'ярні на зупинці

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в окупованому Криму п'яний водій збив на дорозі трьох дітей, одна дівчинка загинула на місці аварії.

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