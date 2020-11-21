У Києві автомобіль "втік" від власника і прославив його: курйозне відео

У Києві автомобіль поїхав від власника і влаштував курйозне ДТП (колаж: РБК-Україна)

Водій не встежив за своїм авто та заявив про викрадення

У Києві на проспекті Науки ввечері 20 листопада стався курйозний інцидент. Водій залишив свою машину біля магазину і пішов за власними справами. Коли він повернувся, то автомобіля вже не було, і чоловік забив на сполох. Він подзвонив на гарячу лінію і заявив про викрадення автотранспортного засобу. При цьому правоохоронцям також раніше надійшла інформація, що такий же за описом автомобіль спровокував ДТП. Про це інформує Патрульна поліція Києва в Telegram.

Як повідомляється, у той час, поки чоловік відлучився, автомобіль скотився, перетнув вулицю і врізався в автомобілі Volkswagen і Alfa Romeo. "Викрадений" Ford був викритий у ДТП ще до того, як чоловік дізнався про його переміщення.

Пізніше з'ясувалося, що водій, ймовірно, не поставив свій автомобіль на ручне гальмо, через що той відправився у "самостійну" подорож на інші вулиці та влаштував аварію. На щастя, попри складні погодні умови та темний час доби, обійшлося без жертв.

В результаті інциденту на власника транспортного засобу склали протокол ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Варто відзначити, що раніше в Києві поліцейські припаркували службовий автомобіль в недозволеному місці та пішли. Правоохоронці залишили транспорт на яскравій дорожній розмітці з написом "Місце для любителів штрафів".

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях "коп" влаштував курйозне ДТП - поліцейський примудрився заїхати на паркан приватного будинку, після чого авто залишилося звисати з огорожі.

Нагадаємо, нещодавно кияни ополчилися на "героїв паркування". Невідомі ламали дзеркала на авто, залишених у недозволених місцях, а також залишали смердючі "презенти".