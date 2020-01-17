У Києві автохам не пустив швидку до дитини з опіками: відео з "героєм"

У Києві швидка допомога не змогла приїхати до дитини, що отримала опіки окропом, через водія-автохама. У мережі з'явилося відео з інцидентом.

Запис з відеореєстратора виклав у своїй Facebook-сторінці блогер Влад Антонов. За його словами, "швидка" мчала з мигалками на виклик, її пропустили всі, крім Toyota Prado.

Медики поспішали на виклик до дитини, що отримала опіки окропом. Після безуспішних спроб подолати дистанцію між Московським мостом і Петрівкою, бригаді швидкої довелося передати виклик своїм колегам, які перебували ближче.

"Київ. Швидка їде з мигалками і крякає на виклик до головалої дитини, опік окропом. Тільки один водій вперто не пускав. АА3552ВО. Між Московським мостом і Петрівкою. П. с. Виклик забрала інша бригада, яка виявилася ближче, з дитиною все буде добре", - пише Антонов.

У Києві швидка не доїхала до дитини через автохама (відео: facebook.com/vlad.life)

Користувачі мережі в шоці від такого хамства на дорозі, вони висловлюють свій гнів в коментарях.

Земля кругла, ще аукнеться.

Щоб до твоїх родичів взагалі не приїхали!

Рахіт - це діагноз, і навіть якщо він за кермом Prado.

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