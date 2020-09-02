У Києві авто знесло "літник" МакДональдса з людьми: відео та деталі НП

У Києві водій врізався в літню терасу МакДональдза, де вечеряли люди
У Києві водій збив літню терасу МакДональдза, де сиділи відвідувачі. В результаті двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Водій, попередньо, знаходився в адекватному стані.
Відео з місця події і подробиці аварії з'явилися на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Відомо, що винуватцем ДТП став чоловік за кермом автомобіля марки Hyundai. Що стало причиною такого маневру - спутані педалі або що-небудь ще - належить з'ясувати поліції.
"Двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група, які мають встановити усі обставини цієї ДТП", - йдеться в повідомленні.
ДТП в Києві на Троєщині (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Раніше ми писали, що у ДТП під Києвом арматура з вантажівки врізалася в авто, постраждала жінка.
Також повідомлялося, що п'яний іноземець зніс літнє кафе з людьми на Бессарабці.