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У Києві авто знесло "літник" МакДональдса з людьми: відео та деталі НП

Автор: Світлана Мащенко

У Києві водій врізався в літню терасу МакДональдза, де вечеряли люди

У Києві водій збив літню терасу МакДональдза, де сиділи відвідувачі. В результаті двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Водій, попередньо, знаходився в адекватному стані.

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Відео з місця події і подробиці аварії з'явилися на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Відомо, що винуватцем ДТП став чоловік за кермом автомобіля марки Hyundai. Що стало причиною такого маневру - спутані педалі або що-небудь ще - належить з'ясувати поліції.

"Двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група, які мають встановити усі обставини цієї ДТП", - йдеться в повідомленні.

ДТП в Києві на Троєщині (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що у ДТП під Києвом арматура з вантажівки врізалася в авто, постраждала жінка.

Також повідомлялося, що п'яний іноземець зніс літнє кафе з людьми на Бессарабці.

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