У Києві авто на крутих номерах влаштувало "шашки" і потрапило в ДТП: відео гонок

Автор відео каже, що інцидент трапився 19 липня на проспекті Миколи Бажана (Харківський масив).

"Вчора якийсь тип на Honda Legend (AA7717TB) підрізав дівчину на Acura (без поворотника, витормозив). До цього, зі слів свідків, він грав у "шашки" на Бажана. Це спровокувало ДТП з чималим збитком. Може хто знає цього гонщика?" - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що "дата на реєстраторі не виставлена".

Відео: у Києві авто на крутих номерах влаштувало "шашки" і потрапило в ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Цікаво, що в коментарях користувачі кажуть, що автор відео сама винна в тому, що створила аварійну ситуацію.

"Як на мене - топікстартер сама його різанула при перестроюванні з 2 в 3. Також автору не завадило б глибше вникнути в ПДР і гальмувати в своїй смузі", - написав один з користувачів.

"Перебудувалася, не подивилася в дзеркало, підрізала акорд. Він акуратненько обігнав її, пригальмував, показав поворотником, за що "карає", навіть вікно відкрив, щоб сказати пару ласкавих, а Василіса знову, не дивлячись в дзеркало ломанулась в інший ряд. Ось результат..." - вказав коментатор.