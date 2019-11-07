У Києві заарештували ветеранів АТО: їх справу можуть пов'язати з вбивством Шеремета

Арешт ветеранів АТО 40-річної Інни Грищенко з позивним "Пума" і її чоловіка кіборга 41-річного Владислава Грищенка ("Буча") може бути пов'язаний з розслідуванням справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Подружжя Грищенків були затримані за підозрою в замаху на вбивство бізнесмена в Косові в Івано-Франківській області у 2018 році. Тоді підприємець вчасно помітив закладену вибухівку і врятувався. Але атовці можуть бути також причетні до вбивства Шеремета, пише Українська правда.

По-перше, справу по замаху в Косові веде один і той же слідчий з особливо важливих справ Василь Бірко, а по-друге, подружжя підходить під опис вбивць Павла Шеремета. "Пуму" заарештували 5 листопада, а її чоловіка 24 вересня. У четвер Інні Грищенко оголосили про підозру і присудили 60 діб у СІЗО.

Підозрюваних до вибуху авто Шеремета описували, як чоловіка приблизно 168-175 сантиметрів зросту з "іспанською" борідкою і жінку, яка була на 5 см нижче.

Інна Грищенко в залі суду (фото: facebook.com/pumamgo)

Сама Інна Грищенко після арешту чоловіка писала, що його затримали на Волині і перевели в Київ з формулюванням "у зв'язку з причетністю до інших злочинів". "Пума" писала, що на чоловіка хочуть "повісити" вбивство Шеремета. Вона додавала, що чоловікові "вішають" не тільки замах на вбивство в Косово, але і журналіста Павла Шеремета.

Крім того, стало відомо, що захисник Донецького аеропорту Грищенко має довгий "послужний список" злочинів. Ще в 1995 році його засудили до 4,5 років за крадіжку, у 2003 році - до 7 років за хуліганство та побиття, а через сім місяців до терміну додали ще 7 років за грабіж.

У 2009 році його достроково звільнили, а через 2,5 роки знову запроторили за крадіжку на 4 роки. В кінці 2013 він вийшов раніше часу в самий розпал Революції Гідності.

В 2016 він допоміг поліції розкрити злочин, в якому сам же був кілером. Вбивство так і не відбулося, оскільки Грищенко здав правоохоронним органам замовника.

Інна та Владислав Грищенко (фото: facebook.com)

Військову кар'єру Грищенко почав добровольцем у "Правому секторі", захищав ДАП, а пізніше уклав контракт з ЗСУ, ставши сапером 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Правоохоронці провели ряд експертиз, які встановили, що клітини з недопалків сигарет, які курив Грищенко, збігаються з біоматеріалом, знайденим на вибухівці в Івано-Франківській області.

А третій фігурант замаху в Косові, також аатовець Іван Вакуленко з позивним "Пістолет" загадково загинув (версія - самогубство) 18 жовтня 2019 року. 21 жовтня його повинні були викликати на допит у справі Шеремета.