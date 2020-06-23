У Києві 19-річний мажор на Lexus влаштував ДТП: представлявся журналістом "1+1"

У Києві 19-річний хлопець влаштував ДТП (колаж РБК-Україна)

У Києві поліція затримала хлопця на іномарці в неадекватному стані

У Києві в ніч на 23 червня поліцейські зупинили Lexus. За кермом виявився молодий чоловік 1999 року народження по імені Матвєєв. А. В. Водій перебував у неадекватному стані і влаштував ДТП. Як виявилося, у хлопця документів на машину з собою не було, також відсутні і водійські права.

Про аварію написали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Сьогодні вночі о 00:10 сталося ДТП біля ТЦ "Оушен плаза". Водій Lexus (#AA8018TK) по імені Матвєєв А. В., 1999 року народження був у неадекватному стані. При собі у Матвєєва не було жодних документів на авто та посвідчення водія", - сказано в повідомленні

Молодий чоловік прагнув вирішити питання грішми і не викликати поліцію. За підсумком, обіцяв відійти на 20 хв за грошима, але втік. Цікаво, що Матвєєв представився журналістом каналу "1+1". Поліція оформила ДТП, а Lexus винуватця аварії відправили на штрафмайданчик.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

У Києві мажор на Lexus влаштував ДТП (відео: Київ Оперативний)

На відео молодий хлопець сказав, що машина належить Матвєєва Олегу. Судячи з усього, це його батько.

Як ми раніше повідомляли, у Львові п'яний мажор намагався втекти від поліції і влетів у світлофор.

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Автор: Людмила Жукова