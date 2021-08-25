У Києві 12-річні діти спалили прапор України (відео)

У Києві двоє підлітків підпалили національний прапор України. Дітям всього по 12 років.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ без цензури".
Зазначається, що спалення прапора відбулося за будинком 59-Б на вулиці Райдужній.
Поліцію викликали небайдужі жителі району. Жінка на відео розповіла, що підлітки дуже часто влаштовують посиденьки у дворі, після вчорашньої їх присутності вона виявила спалений український прапор.
Трохи пізніше по камерах відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили.
Відео можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, публічна наруга над державним прапором України карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців.
Як ми раніше писали, студентка з Сум пригрозила спалити національні прапори і називала Росію "великою країною".