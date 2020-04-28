Із Києва в Китай незаконно вивезли 150 дітей: з'явилося відео і подробиці

З Києва в Китай вивозили немовлят, народжених в Україні сурогатними матерями. Близько 150 дітей вже встигли вивезти, перш ніж поліція викрила злочинне угруповання. До організації причетні керівники однієї зі столичних репродуктивних клінік. Докладно про торгівлю дітьми - в матеріалі Styler.

Так, за одну дитину зловмисники отримували близько 50 тисяч доларів. Нині їм готуються оголосити про підозру, а п'ятьох дітей, яких готували до вивезення, передали лікарям. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Немовлята деякий час перебували в знімних квартирах Києва. За цими місцями більше року стежили правоохоронці. Новонароджених звідси продавали в Китай, прикриваючись сурогатним материнством.

"В Китаї підшуковувалися багаті громадяни, які хотіли завести дітей, але не могли це зробити. Вони приїжджали сюди, де укладали фіктивні шлюби з українськими жінками", - говорить заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Після того, як жінка вагітніла, з неї брали відмову від дитини, платили гроші. Тільки з цієї клініки вивезли 150 дітей. Підозру отримали директор клініки і щонайменше п'ять її підопічних.

В клініці провину заперечують, адже діти виїжджали з України зі своїми біологічними батьками, і все законно. А от у світі закони про сурогатне материнство посилюють. Приміром, з Іспанії минулого року після зміни законодавства не могли виїхати 70 українських сімей з сурогатними малюками.

Після того, як у світі стали більш суворі закони, Україна стала "меккою сурогату", - говорить дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Лікарі кажуть, що всі п'ятеро діток, яких не встигли вивезти з України через карантин, у задовільному стані. Що буде з ними далі, вирішувати Службі у справах дітей.

З Києва в Китай вивезли 150 дітей (відео: ТСН)

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