Київ без цензури: фото лежачих людей у метро шокувало мережу

У метро Києва помічені бездомні люди, які розміщуються на нічліг прямо на підлозі підземки. Люди без певного місця проживання потрапили в об'єктиви камер на станції метро "Печерська".
На сторінці dtp.kiev.ua у Facebook показали, як люди сплять на холодній підлозі.
"Вечір на станції метро "Печерська". Київ без цензури", - сказано в повідомленні під фото.
У метро Києва ночують бездомні (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
У коментарях жителі столиці зазначили, що така ситуація не тільки на станції метро "Печерська", а й на "Голосіївській" і "Деміївській". Також користувачі пишуть, що цим людям просто нікуди діватися, держава про них забула.
Як ми повідомляли раніше, у Києві 27 квітня почали масово зносити МАФи. Кіоски прибирають у Дніпровському районі столиці без попередження господарів.