Київ стане в страшних пробках перед Новим роком: названі точні дати

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Озвучені дати піку завантаження доріг в Києві та інших великих містах України перед Новим роком

У Києві 31 грудня та 1 січня на деяких вулицях буде обмежено рух транспорту. Крім того, перед Новим роком столицю скують пробки. Про це інформує прес-служба КМДА.

Рух буде заборонено 31 грудня з 20:00 до 3:00, 1 січня - з 14:00 до 22:00. У зв'язку з забороною руху дозволений проїзд транспорту по вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, в святкові та неробочі дні. Метро працюватиме в новорічну ніч на три години довше.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Деякі тролейбуси їздитимуть зі змінами на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 31 грудня з 19:30 до 02:00, а також 1 січня з 13:30 до 20:00 і 7 січня з 10:30 до 14:00:

тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву ст. м. "Лук'янівська";

тролейбуси № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 - від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

На дорогах буде складно, тому, щоб не витрачати час і нерви, українцям рекомендують по можливості користуватися транспортом, що допоможе точніше розрахувати час у дорозі.

За прогнозом експертів, напередодні Нового року на дорогах Києва у вечірні години звичайною справою можуть стати пробки в 8-9 балів. Варто враховувати цей факт, щоб потрапити вчасно в потрібне місце.

"Вільніше на дорогах стане лише до вечора 30 грудня. А в останній день 2019 року можливі локальні пробки біля великих ТРЦ", - попереджають експерти.