Київ накрив штормовий вітер: зірваний рекламний щит розбив авто, обірвані ЛЕП (фото)

У Києві розгулявся потужний вітер 14 січня, пориви якого досягають штормових значень, що вже призвело до інцидентів. Так, вітрюган зірвав рекламний щит і відкинув на автомобіль, розбивши лобове скло, а також призвів до обриву ліній електропередач, що ускладнило рух транспорту.
Про це передає "Оперативний" на сторінці в Facebook.
Сьогодні на Позняках на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, після чого конструкція вдарила припаркований біля бетонного паркану легковик Mini та розбила лобове скло в машині.
На опублікованих фото видно, що рекламне оголошення було закріплено на металеву підставку-раму.
У Києві вітер зірвав рекламний щит, і той пошкодив авто (фото: facebook.com/operativeukr)
Після удару на лобовому склі утворилася чимала "павутина". На щастя, поруч нікого з перехожих не було - хоча машина стояла біля житлових будинків - і від "польоту" конструкції люди не постраждали.
"Цікаво чи будуть компенсувати підприємці збиток автовласникові?" - вказується в публікації.
Конструкція на металевій рамі вдарила лобове скло машини (фото: facebook.com/operativeukr)
Також сьогодні на вулиці Глибочицькій, 32, в Подільському районі стався обрив ЛЕП.
"На місці працює аварійна служба, але вже утворюється пробка", - йдеться в повідомленні.
На Глибочицькій стався обрив ліній електропередач (фото: facebook.com/operativeukr)
Синоптики зафіксували штормовий вітер не тільки на Київщині, а й в інших областях - західних, північних і центральних - з поривами 20-25 метрів на секунду.
Додамо, що завтра, в суботу, також очікується сильний вітер, потім слабшатиме, але 17-18 січня знову посилиться.
В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій адміністрації розповідали про основні правила поведінки на вулиці при сильному вітрі:
Нагадаємо, 14 та 15 січня в Україні прогнозували складні погодні умови. За даними синоптиків, очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця.
Також ми писали про те, що перед цим, у листопаді, в Києві через штормовий вітер почався "деревопад", і було розбито авто у різних районах.