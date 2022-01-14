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Київ накрив штормовий вітер: зірваний рекламний щит розбив авто, обірвані ЛЕП (фото)

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Київ, П'ятниця 14 січня 2022 18:14
Київ накрив штормовий вітер: зірваний рекламний щит розбив авто, обірвані ЛЕП (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві штормовий вітер "наламав дров"
Автор: Володимир Костирін

У Києві розгулявся потужний вітер 14 січня, пориви якого досягають штормових значень, що вже призвело до інцидентів. Так, вітрюган зірвав рекламний щит і відкинув на автомобіль, розбивши лобове скло, а також призвів до обриву ліній електропередач, що ускладнило рух транспорту.

Про це передає "Оперативний" на сторінці в Facebook.

Сьогодні на Позняках на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, після чого конструкція вдарила припаркований біля бетонного паркану легковик Mini та розбила лобове скло в машині.

На опублікованих фото видно, що рекламне оголошення було закріплено на металеву підставку-раму.

Київ накрив штормовий вітер: зірваний рекламний щит розбив авто, обірвані ЛЕП (фото)

У Києві вітер зірвав рекламний щит, і той пошкодив авто (фото: facebook.com/operativeukr)

Після удару на лобовому склі утворилася чимала "павутина". На щастя, поруч нікого з перехожих не було - хоча машина стояла біля житлових будинків - і від "польоту" конструкції люди не постраждали.

"Цікаво чи будуть компенсувати підприємці збиток автовласникові?" - вказується в публікації.

Київ накрив штормовий вітер: зірваний рекламний щит розбив авто, обірвані ЛЕП (фото)

Конструкція на металевій рамі вдарила лобове скло машини (фото: facebook.com/operativeukr)

Також сьогодні на вулиці Глибочицькій, 32, в Подільському районі стався обрив ЛЕП.

"На місці працює аварійна служба, але вже утворюється пробка", - йдеться в повідомленні.

Київ накрив штормовий вітер: зірваний рекламний щит розбив авто, обірвані ЛЕП (фото)

На Глибочицькій стався обрив ліній електропередач (фото: facebook.com/operativeukr)

Як довго протримається негода

Синоптики зафіксували штормовий вітер не тільки на Київщині, а й в інших областях - західних, північних і центральних - з поривами 20-25 метрів на секунду.

Додамо, що завтра, в суботу, також очікується сильний вітер, потім слабшатиме, але 17-18 січня знову посилиться.

Як поводитися при штормовому вітрі

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій адміністрації розповідали про основні правила поведінки на вулиці при сильному вітрі:

  • потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильних поривів необхідно сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • автомобілістам рекомендують уникати паркування біля дерев, особливо тополь;
  • власникам квартир радять закривати всі вікна і прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Нагадаємо, 14 та 15 січня в Україні прогнозували складні погодні умови. За даними синоптиків, очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця.

Також ми писали про те, що перед цим, у листопаді, в Києві через штормовий вітер почався "деревопад", і було розбито авто у різних районах.

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Гідрометцентр Київ
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