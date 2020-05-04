Київ почали дезінфікувати з безпілотників: з'явилося відео

Дезінфекція вулиць Києва з дронов (Колаж РБК-Україна)

У Києві будуть дезінфікувати вулиці за допомогою дронов

Коронавірус в Україні не збавляє обертів і щодня кількість інфікованих зростає в середньому на 400-500 людей. Для того, щоб убезпечити жителів столиці від зараження, в Києві почнуть використовувати дрони та дезінфікувати вулиці з повітря.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в понеділок, 4 травня, раніше ці безпілотники використовували для того, щоб обробляти поля від пестицидів.

"Місто використовує для дезінфекції й безпілотні технології — дрони. Таку технологію вже протестували на сміттєпереробному заводі "Енергія" і в "Київпастрансі". Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу, найбільш загрозливими місцями. Також вона ефективно покриває площу обробки та економить час", - повідомив міський голова.

Він додав, що за допомогою безпілотників у столиці тепер можна буде дезінфікувати трамваї, а також промислові території. Ці дрони для дезінфекції міста надала компанія-виробник.

У Києві запустили дрони для дезінфекції вулиць

Станом на 4 травня в Україні зареєстровано 12 331 людина з діагнозом COVID-19. У Києві коронавірусом заразилися 1535 людини та за період з початку пандемії 27 людей померли від ускладнень. За останню добу в Києві заразилися коронавірусом 15 жінок у віці від 27 до 81 року, 8 чоловіків у віці від 19 до 74 років і один 17-річний хлопець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ВООЗ зробили заяву про повторне зараження на коронавірус.