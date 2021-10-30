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Київ йде на локдаун: у пунктах вакцинації величезні черги (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві, в якому від першого листопада посилюють карантинні обмеження, виникли великі черги у пунктах COVID-вакцинації.

Фото черг опублікувала на своїй сторінці у Facebook журналістка Ліна Тесленко.

Так, у столичному Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15 утворились величезні черги з охочих вакцинуватися

За словами Тесленко, люди по кілька годин стоять у черзі на вулиці, аби потрапити до середини. Втім, і в центрі також є черга.

"Люди обурюються, що записалися, але на той запис ніхто не зважає. Все одно треба стояти в черзі, правда, черга "по запису" рухається трохи швидше", - написала вона.

У Києві утворилась величезна черга з охочих вакцинуватися (facebook.com/Ліна Тесленко)

У коментарях користувачі вражені від такої кількості охочих вакцинуватися.

  • Я вакцинувалася ще влітку, без черг, по запису, викликали на вказаний час. А зараз всі побігли, то певно ж і черги, бо лікарі не можуть відразу всіх вхопити. А ще пів року тому лікарі просто запрошували вакцинуватися, а тоді ніхто не йшов;
  • Могли б попередити за тиждень-два бодай, що проїзд у транспорті буде за сертифікатами. А не за три дні;
  • Про це ще з літа говорять.

Раніше ми повідомляли, що у Києві 1 листопада скасують три міські електрички.

Також ми писали, що в Україні знову понад 26 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.

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Вакцинація