Київ йде на локдаун: у пунктах вакцинації величезні черги (фото)

У Києві, в якому від першого листопада посилюють карантинні обмеження, виникли великі черги у пунктах COVID-вакцинації.
Фото черг опублікувала на своїй сторінці у Facebook журналістка Ліна Тесленко.
Так, у столичному Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15 утворились величезні черги з охочих вакцинуватися
За словами Тесленко, люди по кілька годин стоять у черзі на вулиці, аби потрапити до середини. Втім, і в центрі також є черга.
"Люди обурюються, що записалися, але на той запис ніхто не зважає. Все одно треба стояти в черзі, правда, черга "по запису" рухається трохи швидше", - написала вона.
У коментарях користувачі вражені від такої кількості охочих вакцинуватися.
Раніше ми повідомляли, що у Києві 1 листопада скасують три міські електрички.
Також ми писали, що в Україні знову понад 26 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.