Київ йде на локдаун: у пунктах вакцинації величезні черги (фото)

Так, у столичному Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15 утворились величезні черги з охочих вакцинуватися

За словами Тесленко, люди по кілька годин стоять у черзі на вулиці, аби потрапити до середини. Втім, і в центрі також є черга.

"Люди обурюються, що записалися, але на той запис ніхто не зважає. Все одно треба стояти в черзі, правда, черга "по запису" рухається трохи швидше", - написала вона.

У Києві утворилась величезна черга з охочих вакцинуватися (facebook.com/Ліна Тесленко)

У коментарях користувачі вражені від такої кількості охочих вакцинуватися.