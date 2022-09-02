Київ готується до зими. Місто закупить мобільні котельні для резервного тепла

Київ готується до опалювального сезону, який за прогнозами буде дуже важким. Для цього влада столиці прийняла рішення закупити мобільні котельні для обігріву. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи та працюватимуть у пунктах обігріву.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє КМДА.
"Підготовка до зими в столиці на завершальній стадії, всі необхідні планові роботи виконані, йде усунення виявлених аварійних пошкоджень мереж, планова робота на електромережах і обладнанні. Однак, розуміючи складність майбутнього опалювального сезону і серйозність ризиків, якими він буде супроводжуватися, враховуючи воєнний стан, місто вживає додаткових заходів з надзвичайних ситуацій", - зазначив Кличко.
За словами очільника міста, придбано запас резервного палива для ТЕЦ та додаткової кількості генераторів, а також було прийнято рішення про закупівлю необхідної кількості пересувних котелень, які працюватимуть як резервні джерела обігріву будівель.
Відзначається, що Київ готується до опалювального сезону в посиленому режимі, залучаючи всі ресурси й можливості.
Так, у столиці провели гідравлічні випробування мереж і вже ліквідували понад 2 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку. Наразі замінено понад 17 км мереж.
На сьогодні основні теплоджерела запустили в роботу, і киянам відновили або продовжують відновлювати гаряче водопостачання.
Раніше зазначалося, що жителям України необхідно підготуватися до зими, оскільки температура в приміщеннях буде нижче 20°C.
Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
Нагадавши, раніше в Кабміні заявляли, що в Україні підготовка до опалювального сезону йде відповідно до плану.
Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головним ризиком майбутнього опалювального сезону є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.