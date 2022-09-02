Київ готується до зими. Місто закупить мобільні котельні для резервного тепла

Підготовка до зими майже завершена

"Підготовка до зими в столиці на завершальній стадії, всі необхідні планові роботи виконані, йде усунення виявлених аварійних пошкоджень мереж, планова робота на електромережах і обладнанні. Однак, розуміючи складність майбутнього опалювального сезону і серйозність ризиків, якими він буде супроводжуватися, враховуючи воєнний стан, місто вживає додаткових заходів з надзвичайних ситуацій", - зазначив Кличко.

За словами очільника міста, придбано запас резервного палива для ТЕЦ та додаткової кількості генераторів, а також було прийнято рішення про закупівлю необхідної кількості пересувних котелень, які працюватимуть як резервні джерела обігріву будівель.

Відзначається, що Київ готується до опалювального сезону в посиленому режимі, залучаючи всі ресурси й можливості.

Так, у столиці провели гідравлічні випробування мереж і вже ліквідували понад 2 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку. Наразі замінено понад 17 км мереж.

На сьогодні основні теплоджерела запустили в роботу, і киянам відновили або продовжують відновлювати гаряче водопостачання.

Температура в житлових приміщеннях

Раніше зазначалося, що жителям України необхідно підготуватися до зими, оскільки температура в приміщеннях буде нижче 20°C.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.