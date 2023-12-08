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Бросался со щеткой для чистки снега. В Киеве мужчина напал на двух девушек из-за замечания (видео)

Мужчина напал на девушек в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве возле ТРЦ "Retroville" мужчина напал на двух девушек. Они сделали ему замечание, поскольку он припарковал свой автомобиль на тротуаре. В результате все закончилось угрозами и бросанием щетки для чистки снега.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на закрытый Telegram-канал "Киев Оперативный".

На видео, опубликованном девушками, видно, как сначала неизвестный бросает в одну из них снег. А потом достает из автомобиля щетку для очистки от снега и угрожает уже ею.

При этом он использует грубые выражения и прямые словесные угрозы. Лексика быстро переходит в физические действия: мужчина просто хватает девушку за воротник куртки и начинает трясти.

После этого он ударил другую девушку, снявшую все события на камеру. Пострадавшие заявили, что пойдут с этими доказательствами в полицию.

Отметим, что на стоянке также стоят другие люди, которые никак не учитывают конфликт рядом.

 

Ранее мы сообщали о том, что под Киевом ровесники жестоко избили 12-летнюю девочку.

А еще писали о том, что военный, избитый четверыми мужчинами, умер в больнице.

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Киевсканал