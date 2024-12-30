Какие знаки Зодиака тяжелее всего переживают зиму? У них начинается скука и депрессия

Овен

Вы - искатель новых приключений и истин, но прохладная погода делает так, что вы остаетесь менее активными, и это вам не слишком нравится. Вы будто наблюдаете за миром и возможностями, которые проходят мимо. Такой временный уровень уединения и бездействия может спровоцировать скуку, психический застой и ощущение сильной клаустрофобии и изоляции.

Рак

Вы легко улавливаете эмоции других и несете бремя окружения на собственных плечах. Зимние месяцы могут создавать более торжественную атмосферу, однако вместе с тем вы можете чувствовать смущение. В такой сезон вы будете продолжать подбадривать друзей или членов семьи, в то время как внутри будете переживать сложные эмоции, которые не хотели бы испытывать. Это будет побуждать вас к тому, чтобы регулярно фантазировать о приходе тепла и омолаживающей природе весны.

Лев

Вы привыкли находиться в центре внимания и купаться в лучах своей славы, но с началом зимы такая способность постепенно замедляется и уменьшается. Вы чувствуете себя счастливыми, когда находитесь в компании и имеете достаточно внимания. Однако зимняя скука может оказаться для вас неприятным периодом и уменьшить любые шансы на общение. А вы - нуждаетесь в постоянной прочной социальной основе, которая необходима вам, как воздух.

Козерог

Зимой вы проводите много времени дома и наслаждаетесь теплом, закутавшись в любимый плед. Однако отличие в том, что в то время, как другие наслаждаются таким периодом, вы используете каждое мгновение, чтобы подумать об упущенных задачах или броситься с головой в домашние дела. Такие резкие подходы усиливаются в вашем случае с приходом зимы, и заставляют чувствовать себя истощенными, напряженными и отчаянно нуждаться в отдыхе.