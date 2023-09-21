Какие жиры способны улучшить здоровье, а какие - погубить: список от нутрициолога

Что нужно знать о жирах

"Жиры по-настоящему важны для здоровья. Для хорошей работы мозга и нервной системы, для гормонов. Жиры помогают защищать и амортизировать жизненно важные внутренние органы", - объясняет Голобородько.

К жирам относятся орехи, растительные масла, семена, жирная рыба, кокос, кунжут, сливочное масло, сало и фритюр.

"Употребляя пищу с жирами, вы с меньшей вероятностью проголодаетесь в ближайшее время. Жиры помогают регулировать уровень сахара в крови, поскольку жиросодержащие продукты замедляют скорость, с которой глюкоза или сахар выделяется в кровь", - говорит нутрициолог.

Жиры можно разделить на две основные категории - насыщенные жиры и ненасыщенные. Первые сохраняют твердое состояние при комнатной температуре. Это сливочное масло, сало, кокосовое молоко и сырое мясо/сало в колбаске.

"Ненасыщенные жиры также можно разделить на два типа - природного происхождения и искусственные. Природные содержатся в растительных маслах, авокадо, семенах и в орехах, жирной рыбе, жиров не полезен. Искусственные жиры - в маргарине и рафинированных маслах (фритюр, консервы). Этот вид ненасыщенных жиров не полезен. Это жиры, структуру которых изменили на химическом уровне", - говорит Голобородько.

Список полезных и вредных жиров (фото: Instagram/ulichka_naumenko)

Чем могут быть вредны ненасыщенные жиры

"Они разрушающей силой влияют на организм. Увеличивают уровень так называемого плохого холестерина, что способствует образованию артериальных бляшек. Во-вторых, трансжиры снижают уровень хорошего холестерина, корректирующего предыдущий процесс. Если в теле есть воспаление - в суставах или половой системе, гастрит, варикоз или геморрой, все трансжиры будут усиливать этот процесс", - объясняет нутрициолог.

К продуктам, содержащим такие жиры относятся рафинированные масла, консервы, снеки, вафли, печенье, сделанные не из сливочного масла, картофель-фри, а также салаты и сельдь в рафинированном масле.

"Полностью исключить эти жиры не получится, но нужно ограничить употребление всех трансжиров. Из дома выбросьте рафинированные масла и не покупайте промышленные десерты", - советует эксперт.

Насыщенные жиры - сало, мясо, кокос, сливочное масло можно есть в умеренных порциях.

"Отдавайте предпочтение натуральным жирам типу оливкового и орехового масла первого отжима, семенам тыквы, кедра, авокадо и всем орехам и кунжуту", - говорит Голобородько.