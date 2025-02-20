Какие женщины - магнит для токсических отношений? Вы в зоне риска, если имеете эти черты
Токсичные отношения - это одна из самых разрушительных форм взаимодействия между людьми, которая не только наносит эмоциональный вред, но и может иметь серьезные последствия для психического и физического здоровья. Но почему некоторые женщины чаще оказываются в таких отношениях?
Почему женщины вступают в токсичные отношения и кто находится в группе риска, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Страх одиночества
Одним из главных факторов, которые толкают женщин в токсичные отношения, является страх одиночества. Для некоторых людей одиночество воспринимается как нечто невыносимое, и они готовы идти на компромиссы, даже если это означает быть с человеком, который не уважает их или даже наносит им вред. Это особенно касается женщин, которые занимают инфантильную позицию в жизни, чувствуя себя беспомощными без партнера.
Низкая самооценка
Женщины с низкой самооценкой часто не верят, что достойны лучшего. Они могут отталкивать хороших партнеров, подсознательно считая, что не заслуживают счастливых и здоровых отношений. Такие женщины часто перенимают негативные сценарии семейной жизни от своих родителей и подсознательно ищут подобные токсичные отношения.
Отсутствие четкого видения
Есть женщины, которые еще не сформулировали четкого видения своей жизни и своих потребностей в отношениях. Они могут вступать в отношения, даже выходить замуж, но потом в паре возникает конфликт интересов. Это может привести к тому, что они оказываются в токсичных отношениях, не понимая, чего на самом деле хотят от партнера.
Психологические черты
Психологи отмечают, что 8 из 10 женщин, которые оказались в отношениях с абьюзером, имеют общие черты, которые делают их привлекательными для токсичных партнеров. Эти черты могут включать:
- чрезмерную доверчивость
- склонность к самопожертвованию
- неспособность устанавливать личные границы
- склонность к синдрому "спасителя"
Социальные стереотипы
Общество часто навязывает женщинам стереотипы о том, какими должны быть "идеальные" отношения. Это может привести к тому, что женщины игнорируют признаки токсичности, пытаясь соответствовать этим воображаемым стандартам. Важно понимать, что здоровые отношения - это не об идеальности, а о взаимном уважении и поддержке.
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При написании материала были использованы источники: American Psychological Association, Journal of Personality and Social Psychology, Psychology Today, Haffington Post.