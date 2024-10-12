Какие тренажеры купить домой, а какие просто "деньги на ветер"

Какие тренажеры купить домой?

Велотренажер дома подарит вам комфорт во время кардиотренировок в собственном пространстве. Езда на велосипеде должна быть регулярной, чтобы увидеть результаты. Во время такой тренировки вы не получите травм. Если вы больше всего заботитесь о формировании своих ног, это идеальное оборудование для вас!

Преимущества езды на велотренажере:

Увеличение емкости легких

Улучшенная работа сердца

Смоделированные бедренные и икроножные мышцы

Снижение веса

Улучшение состояния организма

Улучшение кровообращения в организме

Улучшение самочувствия

Выбор велотренажеров очень велик. Выберите оборудование, подходящее именно вам, с полезными функциями. Помните, что очень важно правильно установить оборудование. Седло должно быть на высоте бедер, а руль - на высоте седла.

Велотренажер очень эффективен (Скриншот)

Беговая дорожка

Если вы любите бегать, но погодные условия вас демотивируют или вы хотите одновременно посмотреть сериал, приобрести беговую дорожку будет отличным решением для вас.

Параметры, которые следует учитывать:

Мощность двигателя

Размер

Наклон

Скорость

Максимальная нагрузка

Существующие виды беговых дорожек:

Механическая – она самая дешевая, но и "самая тяжелая" для новичков. В этой беговой дорожке маховик приводит в движение беговое полотно. Электрическая – одна из самых дорогих. Беговое полотно приводится в движение мощностью двигателя.

Электрическая беговая дорожка обычно предлагает больше функциональных возможностей.

Степпер - устройство, занимающее мало места, являющееся его огромным преимуществом. На этом устройстве можно выполнять кардиотренировку.

Степперы делятся на два вида:

Прямой - использует точно те же мышцы, которые работают при подъеме по лестнице.

Торсионный - дополнительно задействует косые мышцы и мышцы внутренней стороны бедер.

Некоторые степперы могут иметь дополнительные функции. К примеру, дополнительные связи, которые заставят нас задействовать мышцы рук при выполнении упражнений. Другие модели могут также иметь точку опоры. Степпер разнообразит тренировки на дому. Благодаря небольшому размеру вы легко можете положить его в шкаф или утащить в разных местах дома.

Степпер занимает немного места (фото: sporttop.com.ua)

Какие тренажеры не стоит покупать

Велотренажеры с большими габаритами

Если у вас ограниченное пространство, большой велотренажер может занимать слишком много места и быть неудобным для хранения. Возможно, лучше выбрать складной или компактный вариант.

Тренажеры с ручной регулировкой нагрузки

Многие модели имеют сложные системы регулировки, которые могут быть неудобными во время тренировки. Лучше искать модели с автоматической или легкой механической регулировкой.

Тренажеры, которые фокусируются на одной группе мышц

К примеру, тренажеры для пресса могут быть малоэффективными, если вы хотите развивать общую физическую подготовку. Лучше выбирать универсальные тренажеры, позволяющие работать над несколькими группами мышц.

Тяжелые тренажеры для силовых тренировок

К примеру, сложные силовые станции могут занимать много места и требовать значительных финансовых затрат. Для дома лучше использовать гантели, эспандеры или мини-станции, которые можно легко хранить.

Тренажеры без гарантированного качества

На рынке много недорогих тренажеров, которые могут быть ненадежными или опасными. Перед покупкой следует тщательно проверять отзывы и бренды во избежание возможных проблем.